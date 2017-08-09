Учредительное собрание Венесуэлы провозгласило себя главным органом власти

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы во вторник приняло указ, позволяющей ему контролировать все органы государственной власти страны, сообщает издание El Universal.

"Этот закон — мощнейший инструмент для того, чтобы задушить насилие, ненависть и нетерпимость", — заявила глава национального учредительного собрания Делси Родригес. Она добавила, что с настоящего момента ни одна ветвь власти в стране не сможет никаким образом препятствовать решениям нового законодательного органа.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, (НУС) которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.