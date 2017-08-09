В Швеции на манифестации беженцев пострадали три человека

СТОКГОЛЬМ, 9 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Три человека пострадали во вторник вечером в Стокгольме во время манифестации против миграционных властей Швеции, организованной несовершеннолетними беженцами, сообщает полиция шведской столицы.

"Три человека легко пострадали в связи с демонстрацией на площади Мюнтторгет", — говорится в сообщении для прессы.

По данным полиции, демонстрантов атаковала группа неизвестных, ситуация быстро оказалась под контролем полицейских, находившихся в связи с манифестацией близ места происшествия. Сообщение об инциденте поступило в 21.14 мск. Информации о задержанных нет.

Один из очевидцев нападения — участник манифестации Назир — рассказал шведскому телевидению SVT, что они "сидели, и все было спокойно, когда неожиданно прибежали 20-30 человек и атаковали нас дымовыми бомбами".

Сидячая манифестация проводится в центре Стокгольма близ здания парламента с воскресенья, ее организовали несовершеннолетние беженцы, пришедшие в Швецию без сопровождения взрослых. Они требуют, в частности, остановить высылку несовершеннолетних обратно в Афганистан из-за опасной ситуации в этой стране. В акции принимают участие несколько десятков человек.

По данным миграционного управления Швеции, пока в этом году разрешение остаться в стране получили большинство подавших заявления несовершеннолетних — 2206 человек, отказано — 447. Однако демонстранты требуют совсем не высылать детей и подростков в Афганистан.

По данным газеты Expressen, манифестантов могла атаковать группа правых экстремистов "Североевропейская молодежь".