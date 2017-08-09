МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заявив, что готов сражаться на его стороне.

"Мы чависты (сторонники экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса) до конца жизни. И когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы сражаться против империализма и тех, кто хочет завладеть нашими флагами, которые являются самым ценным для нас", — написал Марадонна в Facebook.

"Да здравствуют настоящие венесуэльцы, а не те венесуэльцы, которые … связаны с правыми", — добавил он.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, (НУС) которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.

Марадона считался одним из лучших футболистов мира, играл на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

Аргентинец является обладателем множества наград и титулов, а также автором одного из самых знаменитых футбольных голов в истории. В 1986 году в составе сборной Аргентины Марадона поехал на чемпионат мира в Мексике. В четвертьфинальной игре против команды Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название "Рука бога". Футболист, вопреки всем правилам, послал мяч в ворота рукой. Однако это было сделано так быстро, что судья не заметил нарушения и присудил очко Аргентине. По итогам первенства Аргентина стала чемпионом мира.