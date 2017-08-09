Защита журналиста Муравицкого считает политическим дело против него

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости. Адвокат житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в госизмене, считает, что дело его подзащитного является политическим.

Первого августа СБ Украины задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире 3 августа арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой ожидается в среду.

"Если бы мы говорили об области права, мы могли бы строить какие-то перспективы. Я думаю, что в любой европейской стране, это дело "не прожило" бы и недели. Но это дело из области права изъято и поднято в область политики и информационной войны. И кто кого переиграет сегодня в области политики и информационной войны, сложно прогнозировать", — сказал Андрей Гожий в интервью информационному агентству "Украинские новости".

Адвокат считает, что если общество будет требовать объективного расследования, то его подзащитного оправдают.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. Счет таким случаям на Украине идет на десятки: к последним, в частности, относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.