СМИ узнали о разработке США новой стратегии в Афганистане

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Белый дом рассматривает план по передаче большой части действий США в Афганистане частным подрядчикам, пишет издание USA Today со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса.

Нынешняя администрация США на протяжении нескольких месяцев работает над новой стратегией США в Афганистане. По словам источников, президент Дональд Трамп недоволен тем, что США, по его словам, "проигрывают войну" в Афганистане и требует уволить командующего американскими войсками в этой стране генерала Джона Николсона, лидер США также жаловался на союзников по НАТО.

По данным издания, согласно предложенному Принсом плану, 5,5 тысячи частных подрядчиков, в основном бывших спецназовцев, будут консультировать боевые войска Афганистана по всей стране. План также предусматривает частный воздушный флот, состоящий из 90 самолетов.

Как пишет газета, план находится на стадии серьезного рассмотрения в Белом доме, несмотря на опасения советника президента Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса. Отмечается, что другие чиновники, например, помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, по-видимому, готовы к подобному плану.

В рамках предложения, частные консультанты будут работать напрямую с афганскими боевыми батальонами, а воздушный флот будет использоваться для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. По словам Принса, подрядчики будут дополнять военную силу Афганистана, а также будут носить афганскую военную форму. Пилоты же будут проводить операции в координации и согласии с афганскими властями.

"В какой момент говорят, что традиционный военный подход в Афганистане не работает? Может быть, мы говорим это через 16 лет", — заявил Принс. По его словам, этот план будет стоить менее 10 миллиардов долларов в год, что значительно меньше предусмотренного Пентагоном бюджета на этот год в размере около 40 миллиардов долларов. Белый дом пока никак не прокомментировал данную информацию.

Blackwater была основана в 1996 году как частная американская военная компания, которая, по сути, стала армией. Компания до 2009 года участвовала в войне в Ираке по контракту с правительством США, предоставляя военные и охранные услуги. Компанию неоднократно обвиняли в убийствах мирных жителей. Так, в 2004 году после гибели от рук боевиков четырех служащих Blackwater компания начала военные действия, которые стали известны как первая битва за Фаллуджу и привели к гибели почти 600 мирных жителей.