Число жертв землетрясения в Китае возросло до девяти

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости. Число жертв мощного землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая возросло до 9 человек, а количество пострадавших увеличилось до 135 человек, сообщают местные власти.

Ранее сообщалось о семи погибших и 88 пострадавших.

"В результате землетрясения магнитудой 7 в уезде Цзючжайгоу уже погибли девять человек, из них шесть туристов, двое местных жителей, личность еще одного погибшего не установлена", — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице в Weibo администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Также сообщается, что в результате землетрясения пострадали 135 человек, из них 32 человека получили тяжелые или средней степени тяжести ранения, еще 103 человека отделались легкими травмами.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.