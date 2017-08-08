Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью"

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее ответить "огнём и яростью" в случае, если с ее стороны будет реальная угроза для США.

"Северной Корее лучше больше не угрожать США. Иначе они встретятся с огнём и яростью, которую мир не видел раньше", — сказал он в ходе общения с журналистами, его слова приводит агентство Рейтер.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы МИД КНДР Ли Ён Хо сообщило, что Северная Корея не намерена угрожать кому-либо, кроме США, только если другая страна не присоединится к американским военным действиям против Пхеньяна. По словам представителя Пхеньяна, июльскими пусками баллистических ракет КНДР показала всему миру, что вся материковая часть США находится в пределах дальности пуска северокорейских ракет.

Глава МИД заявил, что КНДР необходимо иметь возможность ударить по США межконтинентальными ракетами, чтобы предотвратить вторжение, сообщило агентство. Он добавил, что КНДР никогда не станет вести переговоры относительно своей ядерной программы и пусков баллистических ракет, которые обоснованы оборонной необходимостью в связи с ядерной угрозой со стороны США.

Агентство не уточняет, было ли заявление главы МИД КНДР зачитано участникам форума.

Совет безопасности ООН в минувшую субботу единогласно принял резолюцию, ужесточающую санкции против КНДР. Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, в частности, железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов. Также будут заморожены счета Банка внешней торговли КНДР, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.