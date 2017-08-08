США заявили, что не будут бомбить ИГ* на Филиппинах без запроса властей

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США не планируют наносить удары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство"* на территории Филиппин, поскольку такого запроса от властей страны не поступало, заявили РИА Новости в Пентагоне.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил о планах Пентагона начать операцию против ИГ на Филиппинах с использованием беспилотной авиации.

"Филиппины не обращались, а США не планируют удары с беспилотников на Филиппинах", — сказал представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

Он отметил, что любое взаимодействие с Филиппинами проводится по запросу властей этой страны и США. "Мы уважаем суверенитет Филиппин и не проводим односторонних действий на Филиппинах", — сказал Логан.

Помощь в борьбе с терроризмом

Он также напомнил, что США продолжают оказывать помощь вооруженным силам островного государства в плане подготовки и консультирования по борьбе с терроризмом.

В свою очередь официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис ранее сообщал, что Вашингтон делится разведданными с Манилой на протяжении 15 лет. Сейчас на Филиппинах присутствует небольшое количество американских военных, которые оказывают островному государству поддержку в борьбе с боевиками.

Ранее стало известно, что США поставили Филиппинам два одномоторных самолета Cessna 208B, оснащенных оборудованием для наблюдения, которые будут использоваться в частности для борьбы с терроризмом. Стоимость сделки превысила 30 миллионов долларов. Также США передали филиппинской армии 992 ракеты, 1040 ракетных двигателей и дополнительно планируют поставить 250 ракетных гранатометов и тысячу гранатометов в качестве помощи в борьбе с терроризмом.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ* группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков.

В настоящее время США проводят несколько военных операций против террористов ИГ*, в том числе в Сирии, где американские военные действуют без разрешения и вопреки позиции официальных властей.

*Запрещенная в России террористическая организация