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Весельницкая: Браудер был заказчиком скандала вокруг встречи с сыном Трампа

22:4708.08.2017
(обновлено: 23:33 08.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фотоАдвокат Наталья Весельницкая. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Адвокат Наталья Весельницкая считает, что скандал вокруг ее встречи с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, вызванный публикацией в газете New York Times, организовал финансист Уильям Браудер.

"Сегодня эта статья (в New York Times) до неузнаваемости изменена. Если вы сегодня откроете первую публикацию NYT по этому поводу и посмотрите то, что вышло восьмого числа, вы увидите колоссальную разницу. И я понимаю, что это абсолютно срежиссированная по нотам история. Весь этот так называемый мегаскандал вокруг моей встречи с господином Дональдом Трампом-младшим — это срежиссированная по нотам история. Срежиссированная кем? Я вижу только один ответ на этот вопрос. Найдите мотив — найдете и объяснение", — заявила Весельницкая в интервью RT.

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© AP Photo / Mel Evans
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По словам Весельницкой, скандал связан с тем, что ее команда практически установила, кто лоббировал "закон Магнитского" в США. "Мы настолько близко подошли к правде о том, что на самом деле двигало этими людьми, кто лоббировал в течение нескольких лет этот закон, мы настолько много узнали о том, что на самом деле происходило в России в период с 1996-го по 2006 год, мы настолько близко подошли к реальным событиям хищения денег из нашего бюджета, что с учетом того, что я оказалась на передовой и фактически публично бросила вызов господину Браудеру, — это тот человек, который все это и придумал. Я полагаю, что это исключительно его рук дело и дело его команды", — заявила адвокат.

Скандал вокруг встречи

Пресса упомянула имя Весельницкой в связи со скандалом вокруг ее встречи со старшим сыном Дональда Трампа в 2016 году. Трамп-младший 9 июля заявил, что вместе с Полом Манафортом и Джаредом Кушнером встречался с российским адвокатом, чтобы обсудить программу усыновления в США детей из России. Он добавил, что его пригласили на переговоры через знакомых и он не знал имени человека, с которым собирался встретиться.

Адвокат Наталья Весельницкая. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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На следующий день New York Times написала, что Весельницкая заявляла о наличии у нее компромата на Хиллари Клинтон. Однако, как сказал Трамп-младший, "никаких подробностей или дополнительной информации не было предоставлено и даже не предложено, быстро выяснилось, что она не имела значимой информации". По его словам, затем стороны перешли к проблеме усыновления, что и было целью беседы, а якобы наличие компромата было лишь "предлогом для встречи".

Браудер и "дело Магнитского"

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время объявлен Москвой в международный розыск по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997-2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

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