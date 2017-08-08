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В мире

Выразили сожаление. В НАТО отреагировали на визит Путина в Абхазию

Сюжет:
Визит Путина в Абхазию (15)
22:4508.08.2017
(обновлено: 22:47 08.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В НАТО сожалеют, что президент России Владимир Путин приехал в Абхазию в годовщину окончания "пятидневной войны", не согласовав свой визит с Тбилиси, заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уайт.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой. 8 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин заявил, что Россия и Абхазия изменят порядок таможенного оформления
"Визит президента Путина в грузинский регион, Абхазию, в девятую годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров", — сказал он.

Грузия против

Министерство иностранных дел Грузии также осудило визит Путина в Абхазию, назвав его "циничным шагом".

"В день широкомасштабной военной интервенции Грузии 2008 года, визит президента РФ Владимира Путина на оккупированный Абхазский регион является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Впервые за четыре года

Путин прибыл в Абхазию ранее днем, этот визит стал первым с 2013 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Хаджимба: РФ и Абхазия продолжают работу над единым контуром безопасности
Российский лидер встретился с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой, заявив в ходе переговоров, что между Москвой и Сухумом сложились "совершенно особые отношения".

"Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что работа в области обеспечения обороноспособности республики продвигается. "Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе, у нас есть договоренности и по дальнейшим шагам", — отметил президент.

Защита туристов

В ходе встречи Хаджимба и Путин также обсудили обеспечение безопасности туристов, приезжающих в Абхазию. В последнее время в республике произошел целый ряд происшествий с россиянами: так, в июле в Гудаутском районе напали на группу отдыхающих, при этом погиб гражданин России Андрей Кабанов, затем сообщалось об ограблении семьи россиян, приехавших в республику, а в начале августа при взрыве на складе боеприпасов погибли две туристки из России.

Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии
© Sputnik / Илона Хварцкия
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Девять лет после войны: как изменились Абхазия и Южная Осетия
Путин заявил, что рассчитывает на совместную работу силовых структур двух стран в сфере обеспечения безопасности туристов в Абхазии.

"Имею в виду, что и сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой", — сказал президент. Он также напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии.

"Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов", — подчеркнул российский лидер.

Экономическая помощь

Хаджимба подчеркнул, что Абхазия заинтересована в увеличении объема российских кредитов для малого и среднего предпринимательства. Он также сообщил, что в 2017 году Россия в рамках инвестиционной программы предоставила республике 2,5 миллиарда рублей.

Городок российских миротворцев в Цхинвале. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Хроленко
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По словам главы Абхазии, в республике реализуются проекты в сфере малого и среднего бизнеса с привлечением кредитных ресурсов российских банков на 1,2 миллиарда рублей. Эта программа позволяет Сухуму развивать сельскохозяйственное производство.

Президент России ответил, что Москва продолжит содействовать социально-экономическому развитию республики. "На создание условий для долгосрочного устойчивого роста нацелена и инвестпрограмма, о которой только что президент говорил. Объем ее финансирования составляет на 2017-2019 годы около 6 миллиардов рублей", — сообщил Путин, напомнив, что в январе-марте взаимный товарооборот увеличился на 6,5%.

Благодарность от Абхазии

Путин заявил, что по итогам переговоров будет подписано соглашение, которое позволит жителям Абхазии использовать не только российскую систему медицинского страхования, но и лечебные заведения. Хаджимба ответил, что республика продвигается по пути социально-экономического развития и решает вопросы безопасности, благодаря усилиям российской стороны.

"Абхазия и ее народ искренне благодарны вам за все те решения, которые принимаются в развитие наших отношений", — сказал глава республики.

Он подчеркнул, что вопросы, которые обсуждались на встрече, послужат дальнейшему развитию страны и укреплению двусторонних отношений.

Жители Цхинвала возле своего дома, пострадавшего от пуль и снарядов в ходе обстрелов. 14 августа 2008 года
© РИА Новости / Максим Авдеев
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Памятная дата

Хаджимба отметил, что 8 августа — это важный день как для Абхазии, так и для Южной Осетии.

"Те решительные действия, которые были приняты руководством России, дали возможность сохраниться Республике Южная Осетия и, конечно, дали возможность дальнейшего признания наших маленьких государств", — сказал глава республики.

"Пятидневная война"

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня "Град" Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска и через пять дней боевых действий вытеснила грузинских военных из республики.

Президент РФ Владимир Путин и президент Абхазии Рауль Хаджимба во время встречи в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Межгосударственные отношения России и Абхазии
После "пятидневной войны" Москва признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, также добивавшейся независимости. Российские власти не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру.

В настоящее время Москва оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики. Власти Абхазии и Южной Осетии не скрывают, что их бюджеты до сих пор формируются в значительной степени за счет средств из России.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Рожков
А с какого перепуга, президент России, должен спрашивать у грузинских властей, куда ему ехать?! Абхазия - независимое государство и тем более союзник России!
22:58
08.08.2017
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Александр Румянцев
Выраженное сожаление, по поводу поездки Путина в Абхазию,засуньте в НАТО.
23:01
08.08.2017
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