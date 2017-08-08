Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю, пострадавших нет

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ракета была выпущена с территории сектора Газа в сторону Израиля, никто не пострадал, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на израильских военных.

По данным издания, снаряд, запущенный из сектора Газа упал на открытую местность в региональном совете Хоф-Ашкелон. По словам представителя Армии обороны Израиля, военные прочесывают местность.

"Некоторое время назад снаряд попал в открытую местность в районе (города — ред.) Ашкелон. О пострадавших не сообщалось", — говорится в сообщении Армии обороны Израиля, опубликованном в официальном микроблоге в Twitter.

Ответственность за обстрелы Израиль традиционно возлагает на правящее в анклаве исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение всеми палестинскими фракциями перемирия, которое действует с осени 2014 года. На ракетные пуски военные обычно отвечают ударами авиации или артиллерии по инфраструктуре боевиков.