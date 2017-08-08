Ростуризм призывает россиян в Китае соблюдать спокойствие

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ростуризм в связи с мощным землетрясением в провинции Сычуань на юго-западе Китая рекомендует россиянам, находящимся в этой стране, сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.
"Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Китая, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям властей", — говорится в сообщении российского ведомства.
Ситуационно-кризисный центр МИД на данный момент не располагает сведениями о наличии россиян среди пострадавших. Обращений в дипломатические представительства РФ от российских граждан не зафиксировано. Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации.