Ростуризм призывает россиян в Китае соблюдать спокойствие

Пожарные готовятся отправиться в уезд Вэньсянь после землетрясения, сосредоточенного в соседней провинции Сычуань. 8 августа 2017

Пожарные готовятся отправиться в уезд Вэньсянь после землетрясения, сосредоточенного в соседней провинции Сычуань. 8 августа 2017

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Ростуризм в связи с мощным землетрясением в провинции Сычуань на юго-западе Китая рекомендует россиянам, находящимся в этой стране, сохранять спокойствие и следовать указаниям властей.

Землетрясение магнитудой 7 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. По последним данным, которые сообщает Центральное телевидение Китая, в 17 населенных пунктах провинции и в туристической зоне семь человек погибли и 88 пострадали, в том числе 21 человек получил тяжелые ранения.

"Ростуризм рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Китая, сохранять спокойствие, не поддаваться панике и следовать указаниям властей", — говорится в сообщении российского ведомства.

Ситуационно-кризисный центр МИД на данный момент не располагает сведениями о наличии россиян среди пострадавших. Обращений в дипломатические представительства РФ от российских граждан не зафиксировано. Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД и следит за развитием ситуации.