В машине водителя, убегавшего от полиции в Брюсселе, не нашли взрывчатки

БРЮССЕЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Саперы не нашли взрывчатку в автомобиле водителя, который пытался скрыться от полиции в неблагополучном районе Брюсселя, сообщает телерадиокомпания RTBF со ссылкой на официального представителя городской прокуратуры.

Ранее представитель прокуратуры Ине Ван Вимерш сообщила РИА Новости, что полицейские начали погоню за неизвестным в брюссельской коммуне Андерлехт, когда он проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя удалось задержать в коммуне Моленбек, причем при задержании он сообщил, что у него в машине взрывчатка. В ходе операции в его автомобиль один раз стреляли, но никто не пострадал. Машина зарегистрирована в Германии.

В связи с заявлениями водителя о взрывчатке на место были вызваны военные саперы. Однако, по данным прокуратуры, ни взрывчатки, ни других опасных веществ в машине найдено не было.

Задержанный оказался гражданином Руанды 1981 года рождения. До 2009 года он проживал в Бельгии, но затем уехал в Германию. За ним не числится никаких правонарушений. Как сообщили в прокуратуре, он "делает сбивчивые заявления и ведет себя достаточно неуравновешенно".

В Бельгии с 24 марта 2016 года действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта того же года, а спустя два дня был понижен до отметки "три", предполагающей "возможную и вероятную" опасность теракта.