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В мире

"Паспорта не коллекционирую". Климкин ответил на обвинение Саакашвили

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (80)
21:3508.08.2017
(обновлено: 21:42 08.08.2017)
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© AP Photo / Ronald ZakГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Ronald Zak

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал обвинение экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в наличии российского гражданства, заявив, что "не коллекционирует" паспорта. Соответствующую запись министр оставил в Twitter.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили вновь пригрозил сместить Порошенко с поста президента Украины
"В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь. Моя родина была, есть и будет Украина", — написал Климкин в микроблоге. Он добавил, что не собирается покидать страну ни при каких обстоятельствах.

Уроженец

О том, что у главы украинской дипломатии есть гражданство России, Саакашвили сообщил ранее сегодня. "Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня", — написал бывший губернатор в Facebook.

Саакашвили также обратился к президенту Украины Петру Порошенко.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Миграционная служба Украины отказалась показывать письмо ГП о Саакашвили
"Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", — заявил он.

Саакашвили также пожаловался на то, что Климкин якобы звонит властям всех стран, в которые тот приезжает, и высказывает претензии, вместо того, чтобы заниматься делами.

Украинец без паспорта

Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля. В Киеве этот шаг объяснили тем, что экс-губернатор предоставил недостоверные данные при получении украинского паспорта.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Саакашвили заявил, что считает себя украинцем
Сам бывший президент Грузии в ответ на это заявил, что считает себя украинцем. Он добавил, что решение Порошенко о лишении его украинского гражданства является "незаконным шагом испуганного человека".

"Он нарушил конституцию Украины и ее международные обязательства. Я являюсь гражданином Украины вне зависимости от того, какие документы были подписаны", — сказал Саакашвили.

Он отметил, что не собирается принимать гражданство какой-либо другой страны или просить политического убежища.

Не литовец

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин предложил наделить Саакашвили статусом негражданина Латвии и выдать ему соответствующий паспорт.

"Зная его недюжинную энергию, он наверняка помог бы побороться за права неграждан Эстонии и Латвии", — написал евродепутат в Facebook.

Мишико освобожденный
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мишико освобожденный

Отреагировали на лишение Саакашвили гражданства и в Литве — евродепутат Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить бывшему грузинскому и украинскому политику литовское гражданство.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев после лишения Саакашвили гражданства Украины: Show must go on
Однако Саакашвили отказался. "Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — заявил он.

Изъять и не пускать

Замначальника украинской погранслужбы Василий Серватюк заявил, что ведомство намерено изъять у Саакашвили украинский паспорт при попытке пересечения границы и не пустить его на территорию страны.

"Указ президента Украины и соответственно поручение Государственной миграционной службы Украины у Госпогранслужбы есть. В соответствии с этим пограничники, выявив на линии паспортного контроля паспорт гражданина Саакашвили или другой паспорт, который есть в базе данных и который недействителен, должны изъять этот паспорт", — сообщил он.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Грузинский министр уверен, что Саакашвили окажется в тюрьме на родине
По словам Серватюка, при лишении лица гражданства его паспорт изымается, а после обработки документа на руки выдается справка о его изъятии.

Путешествия без паспорта

Ранее сегодня Саакашвили прибыл в Вильнюс, где принял участие в акции протеста у российского посольства. Перед этим, 4 августа, политик приехал в Варшаву.

В ходе встречи с украинцами в Польше бывший губернатор Одесской области признался, что смог беспрепятственно въехать в Польшу по украинскому паспорту. Он отметил, что приехал в Варшаву вопреки требованиям Киева не выпускать его из США, где он находился на момент лишения его гражданства.

Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Денис Петров
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Политолог: Саакашвили в Вильнюсе пытается создать шум вокруг своей персоны
В погранслужбе Польши не стали рассказывать, по какому документу Саакашвили въехал в страну. При этом, по словам самого экс-губернатора, он намерен посетить еще ряд европейских городов.

Бывший грузин

Михаил Саакашвили известен в первую очередь как бывший президент Грузии: он возглавлял эту страну с 2008 по 2013 год. Однако на родине ему грозит до 11 лет лишения свободы по четырем уголовным делам.

Саакашвили предъявлено несколько обвинений, в частности, убийство банковского сотрудника Сандро Гиргвилиани, растрата госсредств на личные нужды, избиение депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили и захват телекомпании "Имеди", критиковавшей деятельность бывшего президента.

Михаил Саакашвили. 2016 год
© РИА Новости / Стрингер
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Аналитик: ситуацию с Саакашвили можно прокомментировать восточной притчей
В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от Киева экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент страны подписал указ о лишении политика грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта.

Представители грузинских властей объяснили, что лишение Саакашвили гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Минюст Грузии ранее заявил, что экс-президент страны будет задержан сразу же при пересечении границы. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции Саакашвили.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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abeg21
Придет время и паша вспомнит ,что родился в России. А пока гадит родине, гаденыш.
21:50
08.08.2017
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goodman2015
Ну да, ну да...
Вот если бы ему Трамп предложил паспорт США, то тогда сразу бы помчался бы в США, аж штаны бы надел задом наперёд))
21:44
08.08.2017
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