Украина может разорвать договор с РФ по поставкам военной техники за рубеж

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина намерена прекратить действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, говорится в повестке дня заседания украинского кабинета на среду.

В повестке на сайте правительства среди других вопросов указан пункт "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны".

Докладывать по этому вопросу будет первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Как указано на сайте МИД России, соглашение является действующим.

Оно было подписано летом 2003 года, и вступило в силу летом 2004 года. Стороны договорились сотрудничать по таким направлениям как экспорт военной продукции в третьи страны, совместные маркетинговые и патентно-лицензионные исследования мировых рынков военной продукции и обмен информацией по этим вопросам, консультации для согласования экспортных цен и тарифов на поставку третьим странам военной продукции, составление перечня военной продукции, экспорт которой в третьи страны требует согласия сторон, проведение при необходимости предварительных консультаций по заключению внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны.

В перечне сфер сотрудничества также указаны привлечение (по взаимному согласованию) специалистов сторон к участию в выполнении внешнеэкономических договоров на продажу или передачу военной продукции в третьи страны, формирование механизма взаимного решения вопросов обеспечения патентной защиты военной продукции при экспорте в третьи страны, кооперация в ремонте вооружения для экспорта в третьи страны.

После вступления в силу соглашение действует пять лет, по окончании которых автоматически продлевается на годичные периоды, если за шесть месяцев до окончания очередного периода одна из сторон письменно не уведомит другую о намерении прекратить его действие. Прекращение действия соглашения "не влияет на выполнение незавершенных проектов, программ, контрактов, заключенных в рамках настоящего соглашения, если по ним не достигнуто иных договоренностей".