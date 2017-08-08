АТОР: российские туристы вряд ли были в зоне землетрясения в Китае

Пожарные готовятся отправиться в уезд Вэньсянь после землетрясения, сосредоточенного в соседней провинции Сычуань. 8 августа 2017

Пожарные готовятся отправиться в уезд Вэньсянь после землетрясения, сосредоточенного в соседней провинции Сычуань. 8 августа 2017

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости/Ирина Нехорошкина. Туроператоры считают маловероятным наличие российских туристов среди пострадавших от землетрясения в китайском Сычуане, сообщила РИА Новости во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. По последним данным, жертвами стали пять человек, 88 пострадали.

"Крайне маловероятно, что среди пострадавших от землетрясения в китайском Сычуане могли оказаться российские туристы. По предварительной информации, в этом регионе, который расположен близко к Тибету, пострадали преимущественно граждане Китая", — сказала собеседница агентства.