Минюст Украины одобряет введение биометрического контроля для иностранцев

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Глава Минюста Украины Павел Петренко считает, что введение биометрического контроля на украинской границы будет более правильным с точки зрения национальной безопасности, нежели введение виз для россиян.
В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.