Минюст Украины одобряет введение биометрического контроля для иностранцев

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Глава Минюста Украины Павел Петренко считает, что введение биометрического контроля на украинской границы будет более правильным с точки зрения национальной безопасности, нежели введение виз для россиян.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают границу страны.

"По этому поводу была озвучена позиция СНБО, что до конца года будет введены специальные системы биометрической идентификации всех лиц, которые пересекают границу с Украиной. В первую очередь тех, кто пересекает границу с территории РФ. Фактически это является системой безопасности, что лучше, нежели визовый режим, поскольку лицо, которое пересекает границу, будет оставлять свои биометрические данные, будет контроль за тем, кто перемещается. Считаю, что с точки зрения национальной безопасности это правильное решение", — сказал министр во вторник вечером в интервью украинскому телеканалу NewsONE

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что решение о введении биометрического контроля коснется в первую очередь граждан России. Ранее фракция "Народного фронта" уже призывала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.