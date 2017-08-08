В Китае после землетрясения ждут вылета из аэропорта 600 туристов

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Около 600 туристов в настоящее время ожидают вылета из аэропорта Цзюхуан в провинции Сычуань на юго-западе Китая, где вечером во вторник произошло мощное землетрясение, сообщает информационный портал Sina.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

Сообщается, что в настоящее время в аэропорту находится 601 турист, все они уже перемещены в зал ожидания, где им выдали теплые одеяла. Ожидается, что в скором времени в аэропорту приземлятся четыре самолета. По оценкам властей, к 5 часам утра среды (00.00 мск) количество ожидающих своих вылетов пассажиров в аэропорту не превысит 100 человек.

Есть ли среди туристов иностранцы, не уточняется.

Ранее китайские СМИ сообщили, что инфраструктура аэропорта Цзюхуан не пострадала от землетрясения. Кроме того, после бедствия около 21.47 по местному времени из аэропорта благополучно вылетел первый самолет, а спустя примерно час – в 22.31 воздушная гавань приняла первый прибывший рейс.