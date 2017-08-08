Си Цзиньпин поручил минимизировать последствия землетрясения

ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение немедленно начать спасательные работы и приложить все усилия для минимизации количества человеческих жертв, сообщает телеканал CCTV.

"Председатель КНР Си Цзиньпин дал поручение немедленно организовать работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, всеми силами начать спасательную операцию, насколько возможно минимизировать количество человеческих жертв", — говорится в сообщении телеканала.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.