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В мире

СМИ: в КНДР разработали ядерную боеголовку для размещения на ракетах

20:2808.08.2017
(обновлено: 20:31 08.08.2017)
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© Flickr / (stephan)Флаг КНДР. Архивное фотоФлаг КНДР. Архивное фото
© Flickr / (stephan)

ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. В КНДР разработали миниатюрную ядерную боеголовку для размещения на своих межконтинентальных баллистических ракетах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп призвал страны к решительным и жестким мерам по отношению к КНДР
По данным издания, тем самым КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой", что происходит раньше, чем полагали в Вашингтоне. Washington Post уточняет, что соответствующая оценка была дана в июле Разведывательным управлением министерства обороны США. Ведомство также склоняется к тому, что реальное число ядерных боеголовок в КНДР выше, чем 60, как полагали власти США ранее.

В то же время, уточняет издание, ряд экспертов, по-прежнему, считает, что число боеголовок, которыми располагает Пхеньян, гораздо ниже заявленной цифры. В целом, оно может быть от 30 до 60 единиц.

Авторы статьи напоминают, что с 2006 года КНДР провела пять испытаний ядерного оружия, последнее из которых 9 сентября 2016 года. Мощность заряда составила от 20 до 30 килотонн, что вдвое превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. В прошлом году Пхеньян заявил, что был испытан как раз миниатюрный ядерный заряд, однако достоверных подтверждений этого не было предоставлено.

Военная техника во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КНДР пригрозила "беспощадным ответом" на новые санкции ООН
Издание отмечает, что ранее США, к примеру, при администрации президента Джорджа Буша-младшего, переоценивали темпы развития ядерной программы КНДР. Однако, как заявил Washington Post эксперт по вопросам нераспространения ядерного оружия Джеффри Льюис, сейчас "нет оснований полагать, что северокорейцы не добиваются такого же прогресса после стольких успешных ядерных испытаний", как в свое время это сделал Китай.

Санкции ООН

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

Трансляция новостей о запуске баллистической ракеты КНДР. Архивное фото
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Япония признала прогресс КНДР в развитии атомной программы
В ответ КНДР заявила, что намерена принять соответствующие "серьезные меры" в ответ на новые санкции ООН, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей Северной Кореи на встрече в Маниле, где проходит форум АСЕАН.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Предшествовавшие резолюции СБ ООН запрещают КНДР проводить ядерные испытания и пуски баллистических ракет из опасений, что это нарушит международный режим нераспространения атомного оружия.

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