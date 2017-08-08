Ассанж предложил работу инженеру, уволенному из Google за сексизм

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж предложил работу в своей организации инженеру Google, уволенному из компании по обвинению в дискриминации женщин.

Джеймс Дамор (James Damore) подтвердил, что был уволен из корпорации Alphabet Inc. (владельца поисковой машины Google), после того как опубликовал докладную записку, в которой предполагал, что женщины менее способны к работе в технических областях из-за "биологических различий".

"Пусть цензура останется лузерам. WikiLeaks предлагает работу уволенному из Google инженеру Джеймсу Дамору", — написал Ассанж в Twitter.

По словам самого Дамора, его увольнение свидетельствует о гендерных стереотипах руководства компании, тогда как он напротив высказывался за индивидуальное отношение к каждому человеку.

Он отметил, что обжалует свое увольнение и уже обратился по этому вопросу в национальное управление по вопросам трудовых отношений США.