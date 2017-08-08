Талибы* освободили более 230 заложников на севере Афганистана

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* освободили во вторник 235 заложников на севере Афганистана, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя правительства.

"Этим вечером 235 человек, в том числе женщины и дети, были освобождены из района Мирза Оланг при посредничестве местных старейшин и властей провинции", — сообщил представитель губернатора провинции Сари-Пуль Забихулла Амани.

Он отметил, что освобожденные были эвакуированы в Сари-Пуль. На данный момент неизвестно, столько еще человек остаются в заложниках.

В воскресенье сообщалось, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* и талибы* расстреляли в афганской северной провинции Сари-Пуль около 40 человек. Расстрел произошел недалеко от района Мирза Оланг, где последние несколько дней местные силовики ведут ожесточенные бои с террористами.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России