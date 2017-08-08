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В мире

Помощник Трампа назвал КНДР "лилипутской нацией"

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (711)
19:3508.08.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фотоГлава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 8 авг – РИА Новости. США не должны поддаваться шантажу такой лилипутской нации, как КНДР, заявил помощник американского президента Себастьян Горка.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Тиллерсон призвал Таиланд сократить торговые связи с КНДР
"Это лилипутская нация, если вы сравните ее с нашими возможностями. Поэтому это (заявления властей КНДР – ред.) хвастовство. И это не что иное, как шантаж, а мы не поддаемся шантажу, и Северная Корея и глава сталинского режима Северной Кореи не должны провоцировать этого президента (Дональда Трампа – ред.)", — сказал Горка в эфире телеканала Fox News.

В субботу СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около трех миллиардов долларов, на один миллиард. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп призвал страны к решительным и жестким мерам по отношению к КНДР
В ответ КНДР заявила, что намерена принять соответствующие "серьезные меры" в ответ на новые санкции ООН, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление представителей Северной Кореи на встрече в Маниле, где проходит форум АСЕАН.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Предшествовавшие резолюции СБ ООН запрещают КНДР проводить ядерные испытания и пуски баллистических ракет из опасений, что это нарушит международный режим нераспространения атомного оружия.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
v_alans
Гулливерами себя возомнили...? Ну - ну... А не боитгсь...на ...нарваться?
19:51
08.08.2017
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Владимиръ Мономахъ
"США не должны поддаваться шантажу такой лилипутской нации, как КНДР, заявил помощник американского президента Себастьян Горка."

-------
Очередной "шедевр" из уст представителя "исключительной" нации.
19:49
08.08.2017
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