В Китае после землетрясения под завалами могут быть около 100 туристов

ПЕКИН, 8 авг — РИА Новости, Анна Раткогло. Около 100 туристов могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу в китайской провинции Сычуань, где во вторник произошло мощное землетрясение, сообщили на пресс-конференции представители сейсмологического бюро провинции.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения погибли пять человек, пострадали 63.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в 21.19 по местному времени (16.19 мск) в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань.

Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила 7. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.

12 мая 2008 года в провинции Сычуань в 92 километрах от административного центра провинции — города Чэнду произошло мощное землетрясение магнитудой 7,9, которое унесло жизни до 87 тысяч человек, 370 тысяч получили травмы, без крова остались 5 миллионов жителей. После основного землетрясения последовали свыше десяти тысяч повторных подземных толчков. Сычуаньское землетрясение стало сильнейшим в Китае после Таншаньского землетрясения (1976), унёсшего около 250 000 жизней.