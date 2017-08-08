Грузия осудила визит Путина в Абхазию

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи. 8 августа 2017

ТБИЛИСИ, 8 авг – РИА Новости. Министерство иностранных дел Грузии заявило во вторник, что осуждает визит президента РФ Владимира Путина в Абхазию.

Путин прибыл в Абхазию во вторник, в годовщину "пятидневной войны" 2008 года, и провел переговоры с главой страны Раулем Хаджимбой.

"В день широкомасштабной военной интервенции Грузии 2008 года, визит президента РФ Владимира Путина на оккупированный Абхазский регион является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии", — сказано в заявлении грузинского МИД. Внешнеполитическое ведомство называет данный визит "циничным шагом" и "осуждает визит президента России в Абхазию".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Абхазия и Южная Осетия были признаны Грузией оккупированными территориями. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.