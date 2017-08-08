Германия передала Египту построенную по его заказу подлодку

КАИР, 8 авг — РИА Новости. Вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта Type 209, построенная по заказу Египта в Германии, была передана во вторник арабской республике.

В торжественной церемонии поднятия египетского флага над субмариной, которая прошла в немецком портовом городе Киль, принял участие командующий ВМФ Египта Ахмед Халед.

Подводную лодку к местам постоянного базирования поведет обученный в Германии египетский экипаж.

Каир приобретает у Берлина четыре дизель-электрические подводные лодки проекта Type 209. Первая субмарина в состав ВМФ Египта вошла в конце 2016 года.