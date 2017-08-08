Климкин о российском гражданстве: "не коллекционирую паспорта"

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сказал, что "не коллекционирует" паспорта — так он ответил на заявление Михаила Саакашвили о наличии у министра российского гражданства, и его родиной были и есть Украина.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил во вторник, что Климкин "этнически не украинец, а русский, родился в России" и "имеет там гражданство".

"В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь. Моя родина была, есть и будет Украина", — написал Климкин на своей странице в Twitter во вторник.

"И покидать ее (Украину – ред.) не собираюсь. При любых условиях", — добавил позже украинский министр.

Украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, но затем покинул ее и теперь находится в Литве.