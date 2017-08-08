Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Бахрейна ситуацию вокруг Катара

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил во вторник с послом Королевства Бахрейн в Москве Ахмеда Аль-Саати кризисную ситуацию вокруг Катара, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной проблематики с акцентом на сохраняющуюся кризисную ситуацию в отношениях между Катаром и рядом государств региона, а также актуальным вопросам дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-бахрейнских отношений", — говорится в сообщении.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта. Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение 13 требований соседей. Катар эти обвинения отверг, но заявил о своей готовности к диалогу.