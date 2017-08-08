Египетские военные уничтожили бункер с пятью террористами на севере Синая

КАИР, 8 авг — РИА Новости. Египетские военные во вторник уничтожили пять террористов, скрывавшихся в подземном бункере на севере Синайского полуострова, заявил официальный представитель минобороны страны.

По словам спикера ведомства, ликвидация была осуществлена в ходе совместной операции третьей полевой армии страны и ВВС. Три террориста были арестованы.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.