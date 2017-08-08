Саакашвили отказался от гражданства Литвы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашили заявил, что не будет подавать документы на получение литовского гражданства. Об этом сообщает портал m24.ru.

"Я должен вернуть свое украинское гражданство, которое было отнято незаконно. Множество украинцев озлоблены и будут чувствовать себя обманутыми, если я не буду бороться", — сказал Саакашвили.

Ранее литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить бывшему грузинскому и украинскому политику гражданство Литвы. Сам Саакашвили заявил, что в данное время свободен в перемещениях благодаря наличию у него украинского паспорта, хоть и недействительного. В Государственной пограничной службе Украины, в свою очередь, подчеркнули, что у бывшего украинского чиновника изымут паспорт при пересечении границы.

Саакашвили ранее сегодня прибыл в Вильнюс, где принял участие в митинге у российского посольства против независимости Южной Осетии и Абхазии. В ходе демонстрации он назвал литовцев "бесстрашной нацией" и поблагодарил Литву за то, что она "сберегла независимость Грузии".

Грузинский экс-президент покинул страну в ноябре 2013 года после вступления в должность нового главы государства. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил ему украинское гражданство, а также назначил его главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, заявив о нежелании Киева бороться с коррупцией.