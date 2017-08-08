Саакашвили отказался от гражданства Литвы

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашили заявил, что не будет подавать документы на получение литовского гражданства. Об этом сообщает портал m24.ru.
Ранее литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс предложил предоставить бывшему грузинскому и украинскому политику гражданство Литвы. Сам Саакашвили заявил, что в данное время свободен в перемещениях благодаря наличию у него украинского паспорта, хоть и недействительного. В Государственной пограничной службе Украины, в свою очередь, подчеркнули, что у бывшего украинского чиновника изымут паспорт при пересечении границы.
Саакашвили ранее сегодня прибыл в Вильнюс, где принял участие в митинге у российского посольства против независимости Южной Осетии и Абхазии. В ходе демонстрации он назвал литовцев "бесстрашной нацией" и поблагодарил Литву за то, что она "сберегла независимость Грузии".
Грузинский экс-президент покинул страну в ноябре 2013 года после вступления в должность нового главы государства. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил ему украинское гражданство, а также назначил его главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора, заявив о нежелании Киева бороться с коррупцией.