Семья купила улицу в Сан-Франциско из-за ошибки жителей при уплате налогов

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Супружеская пара из американского города Сан-Хосе смогла приобрести одну из самых дорогих улиц Сан-Франциско благодаря ошибке в процессе уплаты налогов местными жителями, сообщает портал Mercury News.

По данным портала, на протяжении 30 лет ежегодный налоговый счет на сумму 14 долларов приходил на почтовый адрес бывшего представителя ассоциации жителей престижного квартала Presidio Terrace. В результате этого в 2015 году улицу выставили на интернет-аукционе из-за неуплаты. Счастливыми обладателями престижного участка земли стали супруги-мигранты Тина Лэм и Майкл Чен, которые приобрели его за 90 тысяч долларов. © AP Photo / Evan Vucci СМИ заподозрили Трампа в попытке уклониться от налогов

Как сообщил телеканал CBS, недвижимость в данном районе принадлежит видным политикам и сенаторам. Однако пара отметила, что не собирается заработать, продав улицу обратно жителям. По словам Тины, они лишь обдумывают идею о взимании платы за парковку на данной территории, где расположены 120 парковочных мест.

"Я не могу позволить себе особняк здесь, но если я могу стать владельцем улицы, я буду рада им стать", — цитирует телеканал слова Лэм. Она также отметила, что иммигрировала в США, имея при себе "лишь один чемодан с вещами".

Владельцы недвижимости в Presidio Terrace уже обратились в органы местного самоуправления для проверки легитимности сделки. Слушание, по информации CBS, назначено на октябрь.