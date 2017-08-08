СМИ: США направили сирийским курдам 112 грузовиков с оружием и боеприпасами

АНКАРА, 8 авг — РИА Новости. США продолжают вооружать силы самообороны сирийских курдов, направив им минувшей ночью 112 грузовиков с оружием и боеприпасами, сообщает агентство Anadolu во вторник со ссылкой на корреспондента в сирийской провинции Хасеке.

Турция считает силы самообороны сирийских курдов террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

Отмечается, что грузовики минувшей ночью пересекли границу Ирака и Сирии и двигаются на север провинции Ракка. Колонны сопровождают бензовозы и бронемашины американской армии. Как сообщает агентство, в последнее время грузовики с американским оружием перемещаются по Сирии преимущественно ночью, и они покрыты брезентом.

На прошлой неделе посольство США в Турции опровергло сообщения СМИ о поставках танков и тяжелого вооружения силам самообороны сирийских курдов. Как отмечалось в сообщении американской дипмиссии, лишь небольшая часть американской военной помощи предназначена курдским формированиям Сирийских демократических сил с целью освобождения Ракки от террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ), и США обеспечивает полную прозрачность по отношению к правительству Турции по вопросу поставки оружия силам самообороны сирийских курдов.

*Запрещенная в России террористическая организация