В Ираке к смертной казни за резню на авиабазе приговорили 27 человек

БАГДАД, 8 авг — РИА Новости. Суд в Ираке приговорил к смертной казни 27 человек по обвинению в причастности к так называемой бойне на авиабазе "Спайкер", где боевики "Исламского государства"* в 2014 году взяли в плен более полутора тысяч шиитских кадетов.

"Центральный уголовный суд вынес решение о смертной казни 27 осужденных в причастности к преступлению в лагере "Спайкер"… 25 обвиняемых отпущены на свободу за недостатком улик", — говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Данное решение может быть обжаловано в федеральном кассационном суде Ирака, согласно заявлению.

Резня на авиабазе Спайкер близ города Тикрит произошла в июне 2014 года после ее захвата террористами ИГ*. По разным оценкам, жертвами боевиков стали около 1,7 тысячи кадетов. Их тела нашли в массовых захоронениях после освобождения базы.

В августе 2016 года глава министерства юстиции объявил о казни 36 осужденных по делу о резне в лагере.

*Запрещенная в России террористическая организация