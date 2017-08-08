Саакашвили заявил, что пока путешествует по Европе, но вернется на Украину

ВИЛЬНЮС, 8 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, заявил, что пока путешествует по Европе, однако планирует вернуться на Украину для защиты своих прав в украинском суде.

Михаил Саакашвили, лишенный гражданства Украины, во вторник принял участие в митинге-протесте у российского посольства в Вильнюсе.

"Сейчас я путешествую по Европе. Из Литвы выезжаю сегодня, посещу несколько европейских стран, после со своими сторонниками собираюсь вернуться на Украину", — сказал Саакашвили во вторник в интервью агентству BNS.

По словам Саакашвили, возвращение его и сторонников в украинском парламенте с целью борьбы в судах "зависит от судебных сроков и порядка судебных заседаний".

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявили в администрации президента, Саакашвили лишили гражданства, потому что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, но затем покинул её. При этом в Пограничной службе Польши не сообщили, в какую страну направился Саакашвили и какой документ предъявил при пересечении границы.

Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание "Украинская права" со ссылкой на свои источники в Генеральной прокуратуре Украины сообщила, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.