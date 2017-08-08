МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Хакеры, взломавшие внутреннюю сеть кабельного канала HBO и похитившие в том числе сценарий эпизода популярного сериала "Игра престолов", требуют от руководства кабельного телеканала свою полугодовую "зарплату" в биткоинах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В своем послании генеральному директору HBO Ричарду Плеплеру злоумышленники потребовали "нашу 6-месячную зарплату в биткоинах". Хакеры заявили, что именно такой срок ушел у них на взлом НВО.

Они указали, что с помощью шантажа зарабатывают в год от 12 до 15 миллионов долларов. В противном случае хакеры угрожают продолжить публикацию похищенных материалов.

Ранее сообщалось, что взломщики уже опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы канала, включая сценарий следующего эпизода "Игры престолов" и личную переписку одного из руководителей. По заявлениям злоумышленников, всего в их распоряжении оказались полтора терабайта данных от HBO. Канал подтвердил, что произошла атака, и сразу же начал расследование инцидента. Позднее стало известно, что взломавшие внутреннюю сеть телеканала хакеры похитили "тысячи внутренних документов компании".

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Исчерпав материал книг, сериал пустился в самостоятельное плавание, развивая сюжет за пределами изданных романов. Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Романы Мартина и сериал получили признание за детальную разработку и неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала получили 38 престижных премий "Эмми". Это самый популярный сериал в портфолио НВО и один из самых популярных телесериалов в истории.