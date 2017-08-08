Медведев об августе 2008 года: Россия всегда готова защитить своих граждан

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, вспоминая о событиях августа 2008 года в Южной Осетии, отметил, что Россия всегда готова защитить своих граждан.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

На странице в Facebook Медведев вспомнил о трагических событиях 2008 года.

"Атака на мирно спящий Цхинвал, на посты российских миротворцев была организована и проведена тогдашним грузинским руководством совершенно цинично и – не побоюсь этого слова – подло. Самое ужасное, что погибли мирные люди. Это варварство надо было остановить. И Россия провела операцию по принуждению к миру. Поступить иначе – было нельзя. И по закону. И по совести", — написал он.

Медведев подчеркнул, что Россия была обязана защитить своих граждан: как жителей Южной Осетии, имеющих российский паспорт, так и миротворцев, поддерживающих стабильность в регионе.

"И мы их защитили. Откровенно признаюсь – до 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в XXI веке кто-то может расстреливать из "Градов" спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном – Россия всегда готова защитить своих граждан", — написал российский премьер.

После "пятидневной войны" в 2008 году Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, ранее входивших в состав Грузии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой. Власти РФ не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает двум республикам помощь в восстановлении экономики.