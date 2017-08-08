Саакашвили назвал литовцев "бесстрашной нацией"

ВИЛЬНЮС, 8 авг — РИА Новости. Экс-губернатор Одесской области, бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, ранее лишенный гражданства Украины и прибывший во вторник в Вильнюс, назвал литовцев "бесстрашной нацией", которая во время конфликта 2008 года отправила Грузии "самолет амуниции".

Во вторник в Вильнюсе рядом с посольством России в Литве прошел митинг против независимости Южной Осетии и Абхазии от Грузии. Его организовал член партии "Союз Отечества" — христианские демократы Литвы Мантас Адоменас. К митингу присоединились Саакашвили, бывший председатель Верховного совета Витаутас Ландсбергис и несколько членов литовского парламента. Всего в мероприятии приняло участие около 50 человек.

"Вы — бесстрашная нация. Есть крупные государства в Европе, в мире, но смелость их лидеров никогда не сравнится со смелостью Литвы. Эти прекрасные литовские герои являются частью истории моей нации", — сказал Саакашвили.

Саакашвили отметил, что в августе 2008 года делегация под руководством президента Литвы Валдаса Адамкуса прибыла в Тбилиси, вместе с лидерами других стран Балтии, Украины и Польши "сберегла независимость Грузии".

"Литва отправила нам самолет амуниции. Это был символический знак, у нас была амуниция. Но факт, что единственный военный самолет, влетевший в воздушное пространство Грузии, загруженный амуницией и рискующий всем, был литовский самолет", — сказал он на митинге.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители РФ не раз заявляли, что это решение не подлежит пересмотру.