МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Шиитское ополчение Ирака "Катаиб Сейид аш-Шухада" обвинило международную коалицию во главе с США в нанесении авиаудара по их позициям и считает его неслучайным, коалиция же отрицает свою вину.

Входящие в состав народного ополчения Ирака (Хашд Шааби) отряды сообщили на официальном сайте, что международная коалиция нанесла в понедельник авиаудар по позициям ополчения на границе Ирака и Сирии с использованием ракеты с наведением, что привело к "гибели и ранениям большого числа бойцов".

Заместитель главы ополчения Ахмед аль-Максуси заявил агентству Ассошиэйтед Пресс, что атака произошла в районе сирийского города Джамуна в 12 километрах от иракской границы. По его словам, за авиаударом последовала атака боевиков "Исламского государства"*. Как сообщает агентство, аль-Максуси заявил о гибели 40 бойцов ополчения, ранены 30, причем агентство не уточняет причину гибели.

Командир Хашд Шааби Карим ан-Нури заявил порталу El-Nashra, что авиаудар коалиции явно не был ошибочным: "боевики ИГ* не обладают ракетами с наведением, а бомба была сброшена с американского самолета".

"Утверждения об авиаударах коалиции против сил народного ополчения рядом с иракско-сирийской границей неточны. Коалиция в это время не наносила там никаких ударов", — заявил в Twitter представитель коалиции Райан Диллон.

Ополчение пообещало "наказание" за действия коалиции.

Ирак и Сирия ранее неоднократно отмечали важность взаимодействия в борьбе с ИГ* в пограничных районах. Ирак по согласованию с сирийскими ВС наносил в феврале авиаудары по сирийским позициям ИГ*. В ноябре 2016 года иракский парламент проголосовал за включение шиитского ополчения в состав армии страны.

*террористическая группировка, запрещенная в России