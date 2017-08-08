Саакашвили заявил, что у главы МИД Украины есть российское гражданство

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил во вторник, что глава украинского МИД Павел Климкин имеет гражданство РФ и мог бы стать "следующим кандидатом" на лишение гражданства Украины.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, но затем покинул ее и теперь находится в Литве.

"Министр иностранных дел Украины Климкин вместо того, чтобы заниматься делом, целыми днями звонит во все страны, куда я приезжал или собираюсь ехать, с претензиями. Кстати, Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич (президент Украины Петр Порошенко — ред.), вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы попользуетесь его услугами вдоволь", — написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Издание "Украинская права" со ссылкой на свои источники в Генеральной прокуратуре Украины сообщила, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.