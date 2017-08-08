Норвежский министр предложила не пускать в страну радикальных проповедников

МУРМАНСК, 8 авг – РИА Новости. Министр по делам иммиграции и интеграции Норвегии Сюльви Листхауг предложила составить по примеру Дании "черный список" проповедников радикального ислама для запрета их въезда в страну, сообщает издание VG.

Министр уже обратилась в департамент юстиции с просьбой рассмотреть возможность составления подобного списка и дала понять, что выступает за его скорейшее создание.

"Партия прогресса (в которой состоит Листхауг – ред.) введет "черный список" проповедников ненависти. Нас натолкнуло на эту идею появление примера Дании. Мы намерены помешать тому, чтобы подобные люди имели возможность свободно выступать в норвежских мечетях с призывами к ненависти к евреям, к убийству евреев или людей с неправильными убеждениями, — сказала министр. Она также добавила, что такие люди подрывают норвежские ценности, и борьба с ними будет продолжена.

Дания уже внесла в "черный список" несколько мусульманских проповедников из Саудовской Аравии, Сирии и ряда других стран.

При этом в Партии правых, которая также входит в правящую коалицию, не считают составление списка для запрета радикалам въезда в страну экстренно необходимой мерой, пишет издание.