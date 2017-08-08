Украинский министр обвинил пенсионеров в "потере" Крыма

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, кого он считает виновным в потере Крыма.

"Я считаю, что было стратегической ошибкой в свое время, когда мы позволили российским пенсионерам и другим россиянам оставаться в Крыму жить и получать российскую пенсию на украинской территории", — сказал Омелян в интервью интернет-изданию " Обозреватель ".

Министр назвал пенсионеров "голотой" и заявил, что именно они "выполнили задание Кремля" по присоединению Крыма к России.

Также в интервью Омелян заявил, что не видит смысла в поездках украинцев в Россию или Донбасс. По его словам, жители страны "должны идти в Европу".

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.