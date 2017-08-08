Эксперт: США будут действовать на Филиппинах по соглашению с правительством

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Объявив о подготовке военной операции на Филиппинах против исламистов, США показывают, что не уходят из региона и по-прежнему привержены договоренностям перед своими союзниками, считает руководитель центра Азии и АТР РИСИ Константин Кокарев. По его прогнозу, действия США в этой стране будут оформлены как соглашение с Филиппинами.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао. Главные боевые действия развернулись в городе Марави, который атаковали около 500 боевиков ИГ*. По данным телеканала NBC, Пентагон разработал план военной операции против боевиков на Филиппинах. США намерены ограничиться авиаударами по позициям террористов.

"Они договорились. Это же не так, что прилетели американские самолеты и начали бомбить. Это договоренность с правительством (Филиппин), потому что правительственные войска не в состоянии преодолеть сопротивление инсургентов. Наверное, существует (соглашение между странами, — ред.). Я уверен в том, что это было сделано (объявлено о планах операции, — ред.) по договоренности с режимом Дутерте", — заявил РИА Новости Кокарев.

Этим договоренностям не помешало даже то, что Дутерте знаменит своими резкими и оскорбительными заявлениями в адрес США.

"Президент Филиппин – человек резкий в своих заявлениях. Но террористы его достаточно серьезно беспокоят. Одно время Дутерте достаточно резко выступал в адрес американской администрации, но ситуация такая, что они не отказываются от своих связей с США", — считает представитель РИСИ.

По его оценке, военная операция США на Филиппинах имеет многоплановое значение.

"С одной стороны, американцы стремятся показать, что они не уходят из региона. Они демонстрируют, что не только намерены концентрировать в регионе значительные военные силы, но и применять их при необходимости. С другой, акция призвана поддержать их союзников, (показать) что они могут рассчитывать на содействие США. Это определенный сигнал американцев, что они привержены обязательствам и договоренностям, которые Вашингтон имеет перед союзниками – в частности, перед Японией, Тайванем", — заявил РИА Новости Константин Кокарев.

В то же время, считает эксперт, сближение США и Филиппин не означает, что теперь не будет никаких перспектив сотрудничества Филиппин и России. Именно борьба с ИГ* стала одной из главных тем переговоров Дутерте с президентом России Владимиром Путиным в мае. Тогда филиппинский лидер заявил, что его страна нуждается в современных образцах вооружения, и не исключил их закупки у России.

"Перспективы развития с Филиппинами у России имеются. Они будут реализовываться по многим направлениям, здесь есть перспективы и простор для развития отношений", — говорит Кокарев.

Филиппины несколько десятилетий были колонией США. Несмотря на то, что в 1946 году страна получила независимость, у Манилы и Вашингтона есть несколько действующих военных соглашений. В конце июля стало известно, что Вашингтон предоставил Маниле оружие для борьбы с ИГ*. Тогда посольство США в Маниле заявило, что речь идет о ракетах и ракетных двигателях. Кроме того, Пентагон планирует выделить филиппинских властям несколько сотен гранатометов. Сейчас на Филиппинах присутствует небольшое количество американских военных, которые оказывают местным властям помощь в борьбе с боевиками.

*террористическая группировка, запрещенная в России