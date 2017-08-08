Суд в Киеве объявил перерыв в заседании по делу военнослужащего Одинцова

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Дарницкий районный суд Киева объявил перерыв до 1 сентября в заседании по делу против похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом российского военнослужащего Максима Одинцова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Минобороны России сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма на Украину двух российских военнослужащих, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников Одинцова и Александра Баранова на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. По словам главы СБ Украины Василия Грицака, они были задержаны в рамках уголовных дел о дезертирстве и госизмене.

"В судебном заседании объявляется перерыв до 1 сентября до 12.00 (совпадает с мск)", — заявила председательствующая по делу судья Татьяна Щасна.

По ее словам, также судебное заседание состоится 19 сентября в 12.00.