На Украине заявили о стабилизации ситуации в Донбассе

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Ситуация в Донбассе несколько стабилизировалась после объявления в июне перемирия, число обстрелов значительно сократилось, заявил во вторник начальник Генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа (так называемой "хлебное перемирие"). Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"С момента объявления так называемого "хлебного перемирия" ситуация несколько стабилизировалась. Количество обстрелов и атак диверсионно-разведывательных групп значительно сократилось. Но, к сожалению, каждая такая попытка влечет за собой потери. В том числе, и с нашей стороны", — сказал Муженко в опубликованном во вторник интервью украинскому информагентству LIGA.net.

Также он рассказал о характере боевых действий в Донбассе в последнее время. "В последние полгода в Донбассе идет позиционная война, то есть боевые действия ведутся на более-менее стабильных позициях. Ее классические признаки — наличие оборонных укреплений и фортификационного оборудования, достаточно грамотно подготовленных рубежей, постоянные столкновения, четкая линия разграничения. Все это сопровождается действиями диверсионных групп, и есть попытки достичь тактических успехов на определенных направлениях силами небольших подразделений", — заявил начальник Генштаба ВС Украины.

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