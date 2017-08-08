МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россия в большинстве случаев выполняет решения Страсбургского суда о применении временных мер по 39-й статье Европейской Конвенции по правам человека, сообщил РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

В конце прошлой недели Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил РИА Новости, что "получил просьбу от гражданина Узбекистана указать российским властям, в соответствии с правилом 39 регламента Суда (временные меры), приостановить его выдворение из России в Узбекистан".

Обеспечительные меры состоят в запрете тому или иному государству совершать действия, способные привести к причинению непоправимого и существенного вреда здоровью заявителя, либо в указании государству на необходимость определенных действий для предотвращения такого вреда.

Во вторник Мосгорсуд изменил решение Басманного суда о выдворении из России журналиста "Новой газеты" гражданина Узбекистана Худоберди Нурматова (псевдоним — Али Феруз) из-за решения ЕСПЧ, однако пока идет разбирательство в Страсбургском суде по жалобе журналиста, он будет находиться в центре временного содержания в Москве.

Басманный суд Москвы ранее постановил выдворить из РФ Нурматова, являющегося корреспондентом "Новой газеты", за нарушение миграционного законодательства. Как сообщала газета на своем сайте, Нурматов, которому ранее было отказано в предоставлении временного убежища в России, задержали 1 августа в Москве рядом с редакцией.

Комментируя по просьбе РИА Новости ситуацию, Берестнев указал, говоря о применении 39-го правила, что российская сторона почти всегда выполняет решение ЕСПЧ. Он заметил, что "было несколько случаев, когда (российская сторона) нарушала".

"В таких случаях ЕСПЧ существенно увеличивал размер штрафных санкций, а также, в рамках надзорной процедуры комитета министров Совета Европы, российским властям приходилось долго оправдываться за неуважение к суду", — добавил он.

При этом эксперт добавил, что "отдельные исключения власти обычно объясняют эксцессом исполнителя, а не принципиальным отказом".