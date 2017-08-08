Украинский генштаб сообщил о потерях силовиков с начала операции в Донбассе

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что с начала военной операции в Донбассе боевые потери составили 2,307 тысячи силовиков, еще 8,1 тысячи были ранены, небоевые потери силовиков составили еще 871 человек; таким образом, в целом погибли 3,178 тысячи силовиков.

В начале июля в Минобороны Украины заявили, что более 2,7 тысячи украинских военных погибли и более 10 тысяч получили ранения за время военного конфликта в Донбассе.

"У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля — ред). Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек", — сказал Муженко в интервью украинскому агентству LIGA.net, опубликованному во вторник.

По его словам, к небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, — например, обращения с оружием, — гибель в ДТП, самоубийства. "Заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности. Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления", — сказал Муженко.