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В мире

"Нечего ездить": украинцев призвали отказаться от посещения России

Сюжет:
Ситуация на Украине. Август 2017 (65)
14:3508.08.2017
(обновлено: 14:38 08.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фотоАвтомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не видит смысла в поездках украинцев в Россию или Донбасс. По его словам, жители страны "должны идти в Европу".

Офицер таможенной службы контролирует работу нового пункта пропуска Шебекино на российско-украинской границе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Морев
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К "агрессору" на заработки. СМИ рассказали, как украинцы ездят в Россию
"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу", — заявил чиновник в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Вопрос о визовом режиме

Украинские чиновники не раз предлагали ужесточить правила пересечения границы с Россией. При этом Киев недоволен не только отъездом своих граждан, но и пытается помешать россиянам въехать в страну.

В мае лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. По его словам, Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену".

После этого глава МИД Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к введению визового режима с Россией.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал министр.

Новые правила также поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и глава СБУ Василий Грицак.

Флаг Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Опрос: четверть украинцев, выезжающих на заработки, работают в России
Так, например, Турчинов заявил, что "это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее".

"У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — сказал он в начале июня.

Украинский парламент может обсудить этот вопрос уже осенью. Такие же сроки введения визового режима называли и в МВД страны.

Вопрос о введении виз поднимался в Верховной раде не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер парламента Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".

Больше проблем

Жители Киева в центральной части города, архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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При этом сами украинские политики говорят, что введение визового режима с Россией принесет Киеву больше проблем, чем выгоды. Так, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко в начале июня рассказала, что на установление пограничного контроля потребуется "как минимум 1,5-2 миллиарда гривен" (57,5-75 миллионов долларов).

По мнению чиновницы, подобные траты нецелесообразны, поскольку эти деньги страна может потратить с большей пользой.

Представитель президента напомнила, что визовый режим затруднит поездки для украинцев, работающих в России. Кроме того, по словам Луценко, выдавая визы жителям Крыма, Киев фактически признает, что полуостров уже не является территорией страны.

Сотрудник пограничной службы Украины на пункте пропуска. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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МВД Украины надеется к осени убедить власти ввести визовый режим с Россией
Против виз выступает и фракция "Оппозиционного блока". Депутат Верховной рады Михаил Добкин, в частности, назвал инициативу своих коллег "пиаром определенных политических сил".

"Я отношусь к этой идее отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой и тут же вводит ограничения для миллионов своих граждан, которые вынуждены ездить в Россию по работе или просто в гости к родственникам", — заявил депутат.

Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Половина украинцев выступают против визового режима с РФ, показал опрос
По словам Добкина говорить о перспективах закона о визовом режиме сложно, поскольку "уровень непрофессионализма нынешнего парламента зашкаливает".

Отчеты о поездках

Инициативы украинских политиков о пересечении границы с Россией не ограничиваются требованием ввести визовый режим.

Например, министр иностранных дел Павел Климкин предлагал создать систему, при которой россияне должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину. По мнению дипломата, визы уходят в прошлое, но въезд в страну необходимо контролировать.

Комментируя слова Климкина, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал предложение министра абсурдным.

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Vladimir Simicek
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"На подобные вещи, думаю, нужно согласие российской стороны. Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить", — заявил сенатор в интервью RT.

На прошлой неделе помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что с начала года ведомство отказалось пустить в страну более трех тысяч россиян.

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