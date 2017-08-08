"Нечего ездить": украинцев призвали отказаться от посещения России

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не видит смысла в поездках украинцев в Россию или Донбасс. По его словам, жители страны "должны идти в Европу".
Вопрос о визовом режиме
Украинские чиновники не раз предлагали ужесточить правила пересечения границы с Россией. При этом Киев недоволен не только отъездом своих граждан, но и пытается помешать россиянам въехать в страну.
В мае лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. По его словам, Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену".
После этого глава МИД Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к введению визового режима с Россией.
"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал министр.
Новые правила также поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и глава СБУ Василий Грицак.
"У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — сказал он в начале июня.
Украинский парламент может обсудить этот вопрос уже осенью. Такие же сроки введения визового режима называли и в МВД страны.
Вопрос о введении виз поднимался в Верховной раде не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер парламента Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".
Больше проблем
По мнению чиновницы, подобные траты нецелесообразны, поскольку эти деньги страна может потратить с большей пользой.
Представитель президента напомнила, что визовый режим затруднит поездки для украинцев, работающих в России. Кроме того, по словам Луценко, выдавая визы жителям Крыма, Киев фактически признает, что полуостров уже не является территорией страны.
"Я отношусь к этой идее отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой и тут же вводит ограничения для миллионов своих граждан, которые вынуждены ездить в Россию по работе или просто в гости к родственникам", — заявил депутат.
Отчеты о поездках
Инициативы украинских политиков о пересечении границы с Россией не ограничиваются требованием ввести визовый режим.
Например, министр иностранных дел Павел Климкин предлагал создать систему, при которой россияне должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину. По мнению дипломата, визы уходят в прошлое, но въезд в страну необходимо контролировать.
Комментируя слова Климкина, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал предложение министра абсурдным.RT.
На прошлой неделе помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что с начала года ведомство отказалось пустить в страну более трех тысяч россиян.