"Нечего ездить": украинцев призвали отказаться от посещения России

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины. Архивное фото

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не видит смысла в поездках украинцев в Россию или Донбасс. По его словам, жители страны "должны идти в Европу".

Вопрос о визовом режиме

"Мы остановили железнодорожное пассажирское и грузовое сообщение с Крымом и оккупированным Донбассом. Я считаю, что нечего туда ездить. Нечего ездить в Россию, на самом деле. Кроме (как) проведать семью, у кого она там есть. Если мы идем в Европу — мы должны идти в Европу", — заявил чиновник в интервью интернет-изданию "Обозреватель"

Украинские чиновники не раз предлагали ужесточить правила пересечения границы с Россией. При этом Киев недоволен не только отъездом своих граждан, но и пытается помешать россиянам въехать в страну.

В мае лидер фракции коалиции "Народный фронт" Максим Бурбак призвал депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. По его словам, Киев должен "использовать все оправданные методы для борьбы с агрессором, который должен платить большую цену".

После этого глава МИД Павел Климкин заявил, что его ведомство готово к введению визового режима с Россией.

"Что касается процедур, МИД все как нужно сделает. Готовимся, у нас есть соответствующий опыт, поэтому за МИД в этом плане не беспокойтесь", — сказал министр.

Новые правила также поддержали секретарь СНБО Александр Турчинов и глава СБУ Василий Грицак.

Так, например, Турчинов заявил, что "это вопрос не просто назревший-перезревший, его надо реализовать как можно быстрее".

"У нас будет открыт въезд в Европу, и на востоке надо выстраивать границы", — сказал он в начале июня.

Украинский парламент может обсудить этот вопрос уже осенью. Такие же сроки введения визового режима называли и в МВД страны.

Вопрос о введении виз поднимался в Верховной раде не раз. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер парламента Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — "Блок Петра Порошенко".

Больше проблем

При этом сами украинские политики говорят, что введение визового режима с Россией принесет Киеву больше проблем, чем выгоды. Так, представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко в начале июня рассказала, что на установление пограничного контроля потребуется "как минимум 1,5-2 миллиарда гривен" (57,5-75 миллионов долларов).

По мнению чиновницы, подобные траты нецелесообразны, поскольку эти деньги страна может потратить с большей пользой.

Представитель президента напомнила, что визовый режим затруднит поездки для украинцев, работающих в России. Кроме того, по словам Луценко, выдавая визы жителям Крыма, Киев фактически признает, что полуостров уже не является территорией страны.

Против виз выступает и фракция "Оппозиционного блока". Депутат Верховной рады Михаил Добкин, в частности, назвал инициативу своих коллег "пиаром определенных политических сил".

"Я отношусь к этой идее отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой и тут же вводит ограничения для миллионов своих граждан, которые вынуждены ездить в Россию по работе или просто в гости к родственникам", — заявил депутат.

Отчеты о поездках

По словам Добкина говорить о перспективах закона о визовом режиме сложно, поскольку "уровень непрофессионализма нынешнего парламента зашкаливает".

Инициативы украинских политиков о пересечении границы с Россией не ограничиваются требованием ввести визовый режим.

Например, министр иностранных дел Павел Климкин предлагал создать систему, при которой россияне должны будут заранее сообщать о намерении посетить Украину. По мнению дипломата, визы уходят в прошлое, но въезд в страну необходимо контролировать.

Комментируя слова Климкина, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал предложение министра абсурдным.

"На подобные вещи, думаю, нужно согласие российской стороны. Это же нельзя сделать просто потому, что они захотели. Такую идею технически очень сложно воплотить", — заявил сенатор в интервью RT

На прошлой неделе помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что с начала года ведомство отказалось пустить в страну более трех тысяч россиян.