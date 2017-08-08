ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании полетам беспилотников ОБСЕ над Донбассом

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2017 (55)

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики обвинил украинских силовиков в препятствовании полетам беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе.

"Вчера в районе населенного пункта Обозное (под контролем ЛНР — ред.) во время мониторинга обстановки заместителем главы СММ ОБСЕ Александром Хугом была утрачена связь с беспилотным летательным аппаратом миссии", — рассказал Марочко.

Он заявил, что с начала года это уже восьмой беспилотник, который по причине подавления средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС Украины выходит из строя.

"Применение РЭБ ВСУ подтверждает нарушение Украиной требований по отводу тяжелого вооружения на линии соприкосновения", — подчеркнул представитель оборонного ведомства республики.

Марочко уточнил, что военнослужащими Народной милиции беспилотник был оперативно обнаружен и возвращен наблюдателям СММ ОБСЕ.