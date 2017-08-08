Трагедия в Южной Осетии глазами военкора: героев должны помнить

Жители Цхинвала возле своего дома, пострадавшего от пуль и снарядов в ходе обстрелов. 14 августа 2008 года

Жители Цхинвала возле своего дома, пострадавшего от пуль и снарядов в ходе обстрелов. 14 августа 2008 года

Ровно девять лет назад началась агрессия Грузии против Южной Осетии и Абхазии. В ночь на 8 августа грузинские военные из установок залпового огня "Град" обстреляли южноосетинскую территорию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей республики, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинские вооруженные силы из региона.



Военный корреспондент ВГТРК, автор документального фильма "Пылающий август" Александр Сладков в те дни работал в Цхинвале. Автомобильная колонна, в которой находилась машина съемочной группы телеканала "Вести", попала под обстрел. Сладков получил ранение в ногу, оператор Леонид Лосев — две пули в руку, а видеоинженер Игорь Уклеин был контужен.



В интервью корреспонденту Sputnik Марии Шелудяковой Александр Сладков поделился воспоминаниями и рассказал о настоящих героях тех событий.

В Цхинвале было два крупных очага сопротивления: нижний и верхний городок, вспоминает военкор. В первом располагался штаб, руководство и журналисты. Вокруг шли боевые действия, но это был относительный островок безопасности.

"В верхнем городке находился российский миротворческий батальон 135-го полка. Здесь были сосредоточены все силы миротворцев в Цхинвале. Его штурмовали грузинские военные. Первый погибший был в 11 часов 20 минут, потом еще один, потом еще", — рассказывает Сладков.

Как вспоминает журналист, информации о происходящем в Цхинвале в тот момент не было. Необходимо был идти на выручку тем людям, которые отбивались, прежде всего, российским военным. Кроме того, надо было подготовить город к операции по принуждению к миру со стороны вооруженных сил России. Генерал Хрулев принял решение войти в Цхинвал. Батальонную тактическую группу 693-го полка она отправил на окраину столицы, а батальонная группа 135-го полка пошла напрямую в город.

"Российские военные спасли Цхинвал, но тяжелая доля выпала и простым горожанам, которые оборонялись с оружием в руках. Настоящие горцы, которые остались в городе, собственно, и решили вопрос", — подчеркивает журналист.

Что касается потерь, то по словам Александара, из 211 человек из батальонной тактической группы 70 были ранены, 22 погибли. Пуля, которая ранила журналиста, сначала прошла через тело офицера Дениса Ветчинова.

"Там было много настоящих героев. Денис Ветчинов закрыл меня собой, но "Звезду" он получил, конечно, не за это. Он подорвал танк, активно вел себя во время боя, когда мы попали в засаду. Настоящий боец, настоящий офицер", — вспоминает Сладков.

"Капитан Ухватов первым зашел в город, еще ночью. Они не потеряли ни одного танка, ни одного человека — вывели миротворческий батальон с верхнего городка. Фактически, весь наш батальон был выведен. Там остались лишь офицеры, которые отказались бросить трупы погибших солдат. Ухватов — настоящий герой", — рассказывает военкор.

По его словам, когда шли российские колонны, женщины, стоявшие рядом, крестили их и давали хлеб.

"Важно, чтобы осетины не забыли, что для них сделали россияне, как сейчас забывают европейцы, кто их вытащил из фашистской трясины. Потом, со временем, настоящие герои пропадают с горизонта, появляются новые герои. Важнее всего, чтобы при этом настоящие герои остались в памяти. В данной ситуации это те осетины, которые воевали в городе с оружием в руках, и те русские солдаты, которые приходили на помощь", — подчеркивает Сладков.

По его мнению, предстоит тщательно разобрать и осмыслить, почему народ Грузии, который Россия защищала от турок и персов в начале XIX века, смог поднять руку на русского солдата.

"Нам нужно как можно скорее восстановить с Грузией дипломатические отношения. Однако Грузия еще не готова к полномасштабному восстановлению отношений с Россией. Но однажды им снова станет плохо, и понадобится наша защита. Может они вспомнят тогда, генетически", — добавляет журналист.

Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>