В ЛНР заявили о переходе украинского шпиона на сторону ополченцев

ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики заявило РИА Новости, что завербованный украинскими спецслужбами бывший силовик перешел на сторону ополченцев ЛНР.

"Житель Луганска Вадим Алексеев, призванный в 2014 году в украинскую армию, после нескольких лет службы во внутренних войсках принял решение уволиться и вернуться на родину. Перед отъездом в ЛНР Вадим был завербован СБУ (Службой безопасности Украины)", — заявили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

Как утверждают в ведомстве, Алексееву присвоили псевдоним "Язва" и поставили задачу собирать сведения об ополченцев ЛНР. "В частности, сотрудников спецслужбы Украины интересовала информация о выезде военнослужащих Народной милиции либо их родственников на территорию, подконтрольную киевским силовикам", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, по возвращению в Луганск Алексеев уничтожил все сим-карты, с помощью которых должен был "передавать СБУ интересующие их сведения, оформил паспорт ЛНР и, при поступлении на воинскую службу в Народную милицию, явился с повинной в министерство государственной безопасности".

"Согласно примечанию к статье 335 УК ЛНР ("государственная измена"), своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности", — подчеркнули в МГБ.

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